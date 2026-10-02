Alerji şikayetiyle gittiği hastanede neye uğradığını şaşırdı! Gerçeği yıllar sonra öğrendi: ‘Avuç avuç akmaya başladı’

'TRAVMA SONRASI OLDUYSA ÖNEMSEMELİYİZ'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinden Uzman Dr. Muhittin Alkan ise ileri endoskopik teknoloji ve navigasyon sistemleri sayesinde ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Herhangi bir kafa travmasından sonra bu tarz şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Ufak ufak, ara ara böyle akıntılar olabiliyor. Özellikle burnun tek tarafından böyle şeffaf renkli bir akıntımız olduğu zaman, travma sonrası da olduysa bunu önemsememiz gerekiyor. Hayatı tehdit edici ileri bir enfeksiyon, menenjit. O yüzden bu tarz bir sıvı akıntısında beyinle burun arasındaki o defekti kapatmamız gerekiyor. Literatürde bu tarz endoskopik cerrahilerin yüzde 90 oranında başarılı olduğu bildirilmiş. Yine en önemli avantajlarından bir tanesi ameliyat sonrası hızlı taburcu olabiliyor hastalar. Çoğu insan bunun travma sonrası beyin omurilik sıvısı olabileceğini bilmiyor. Bilmediğimiz için de bunu alerji zannedebiliyoruz. Normal grip, nezle gibi akıntılar zannedebiliyoruz. Özellikle, tek taraflı bir akıntımız varsa ve bir travma aldıysak bunu önemsememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör