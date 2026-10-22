Alerjilerin gizli hafızası keşfedildi

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Dünyada milyonlarca insanın muzdarip olduğu mevsimsel alerjilerin kaynağına dair yeni bulgular elde edildi. Mass General Brigham Sağlık Sistemi'nden bilim insanları, keskin bir ağrı veya kaşıntı gibi duyumları hissetmemizi sağlayan sinir hücrelerinin, insanların temas ettiği alerjenleri hatırladığını belirtti. Bu hafıza, hücrelerin sonraki maruziyetlere daha güçlü tepki vermesini sağlıyor. Keşif, bir alerjene karşı duyarlılık geliştirmenin, diğerlerine karşı hassasiyeti neden artırabileceğine dair olası bir açıklama sunuyor.