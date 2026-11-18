ALES 3'e katılacak adaylar, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Sınava giriş belgelerinin hangi ekrandan alınacağı ve adayların sınav bilgilerini nasıl görüntüleyebileceği de bu süreçte yakından takip ediliyor.
ALES oturumlarında giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunulmuştu. Bu uygulama dikkate alındığında 2026 ALES 3 sınav yerlerinin kasım ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla belli olacak.
Adayların hangi okulda ve salonda sınava katılacağı, ÖSYM tarafından hazırlanacak sınava giriş belgesinde yer alacak. Belgeler yayımlandığında adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.
Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak ilgili sınav seçilecek. Adaylar, kendilerine ayrılan sınav merkezini kontrol ettikten sonra giriş belgelerinin çıktısını alabilecek.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
2026 ALES 3 sonuçları, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 17 Aralık Perşembe günü ilan edilecek. Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığında adayların puanları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime sunulacak.
Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.