ALES 3'e katılacak adaylar, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Sınava giriş belgelerinin hangi ekrandan alınacağı ve adayların sınav bilgilerini nasıl görüntüleyebileceği de bu süreçte yakından takip ediliyor.