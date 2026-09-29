ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2026 ALES/3 Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı!

Lisansüstü eğitim hedefi olanlar ile akademik kadrolara atanmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içindeki son oturumu olan ALES/3 başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın ilk iki oturumunu geride bırakan adaylar için 2026 yılının son sınavı olan ALES/3 oturumuna ilişkin başvuru tarihleri ile süreci ve sınav günü ön plana çıktı.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı takvimine göre adaylar ALES/3 başvurularını, 7 - 15 Ekim 2026 tarihlerinde tamamlayabilecek. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için 21 Ekim tarihinde ALES/3 geç başvurusu alınacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) internet adresi ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle kolayca gerçekleştirilebilecek.

Başvuru sürecinin açılmasıyla birlikte 2026-ALES/3 kılavuzu da ÖSYM tarafından erişime sunulacak. Sınav ücreti ve başvuruya ilişkin diğer ayrıntılar yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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ALES/3 HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda ALES/3 oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 17 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

ÖSYM 2026 ALES/3 TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri 7-15 Ekim 2026 Geç Başvuru Günü 21 Ekim 2026 Sınav Tarihi 29 Kasım 2026 Sonuç Tarihi 17 Aralık 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör