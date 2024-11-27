Haberler Yaşam Haberleri ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:55

ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda üç kez düzenleniyor. Son sınav 17 Kasım tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleşti. Sırada sınav sonuçları var. ALES/3 sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Erişim ekranın erken açılma ihtimaline karşın araştırmalar hız kazandı. Peki; 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nereden öğrenilir?

ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek için sınava katılan adaylar için sonuç zamanı geldi. ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi sorular adayların gündeminde. Alınan puanlar belirtilen süre dahilinde kullanılacak. İşte, ÖSYM 2024 ALES sonuçları sorgulama ekranı...

ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2024-ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı:

GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak. Adaylar AİS şifreleri ile sonuçlarına erişecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ALES sonuçlarının erişime açılması ardından ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuç belgesine erişilebilecek.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA