ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek için sınava katılan adaylar için sonuç zamanı geldi. ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi sorular adayların gündeminde. Alınan puanlar belirtilen süre dahilinde kullanılacak. İşte, ÖSYM 2024 ALES sonuçları sorgulama ekranı...