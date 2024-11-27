ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara yerleşmek için sınava katılan adaylar için sonuç zamanı geldi. ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi sorular adayların gündeminde. Alınan puanlar belirtilen süre dahilinde kullanılacak. İşte, ÖSYM 2024 ALES sonuçları sorgulama ekranı...
ALES/3 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
2024-ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı:
ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ALES sonuçlarının erişime açılması ardından ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuç belgesine erişilebilecek.