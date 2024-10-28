Alevi muhtar ve Valilik arasındaki gerilim iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, Alevi muhtar ve Valilik arasındaki gerilim iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Valilik, Alevi muhtarlardan işbirliği istedi, itiraz eden bir muhtar gözaltına alındı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Valilik, Alevi muhtarlardan işbirliği istedi, itiraz eden bir muhtar gözaltına alındı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Burmadere Muhtarı Ş.G.'nin, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi. Ş.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup, hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İletişim Başkanlığı, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi yönünde uyarıda bulundu.