Alex geldi dertler bitti

Kocaeli'de yaşayan her cana "emanet" gözüyle bakan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda patili dostların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına güvenli alan oluşturan ve bu doğrultuda yemeiçme, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini karşılayan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların da talebine cevap veriyor. İzmit'te yaşayan 3 çocuk annesi Derya Şahin, doğayla iç içe olmak ve çocuklarının daha huzurlu bir ortamda büyümesini sağlamak amacıyla Kandıra'nın Dalca Köyü'ne yerleşti.

Şehrin kalabalığından fırsat buldukça Dalca Köyü'ne gelen aile, hayvan sahiplenmek için uygun koşulların da sağlanmasıyla Patilik yetkilileriyle iletişime geçti. Aile buradan "Alex" adında Golden Retriever cinsinde köpek sahiplendi. Köpeğin köpekle zaman geçirmesiyle hayatlarının değiştiğini belirten Şahin, "Çocuklarımın sosyal medya ve telefonla geçirdiği zaman azaldı. Biz Alex'i sadece beslemek için değil, güzel vakit geçirmek için de sahiplendik. Alex çok cana yakın bir köpek. Sadece bize değil, misafirlere karşı da öyle" dedi. İHA



TEDAVİ VE AŞI ÜCRETSİZ

Can dostlara yuva olmak isteyen vatandaşlar, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Halkla İlişkiler Birimi ile iletişime geçerek, yaşadığı ortam ve koşula uygun olan hayvanı sahiplenme talebinde bulunabiliyor. Sahiplendirme sonrası birkaç günlük mama, mama-su kabı ve tasma Patilik tarafından hediye ediliyor. Ayrıca Patilik'te hayvanların tüm tedavi ve aşı hizmetleri ücretsiz yapılabiliyor.