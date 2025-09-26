Aleyna Çakır davasında kamera kayıtları yeniden incelenecek

Kamuoyunda Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir dosyada tutuklu yargılanan sanık Uygun, taraf avukatları ile Esen'in ve sanık Uygun'un ailesi katıldı. Mahkeme başkanı bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

ESEN'İ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Maktul Esen'in taksiciliğini yaptığını ifade eden Tanık H.T, Uygun'la birkaç kez karşılaştıklarını beyan ederek "Ümit birkaç kere Sema taksiye binerken müdahale etti. Yumruk attığına da şahit oldum. Arabasıyla önümüzü kestiği de oldu. Sema'yı arabadan indirmeye çalıştı müdahale ettim. Seni öldüreceğim diye tehdit ettiğini de duydum. Kavgalarına 2-3 kere şahit oldum, bunlar Sema'nın ölümünden yaklaşık 4 ay önce yaşandı." dedi. Sanıkla iş yaptıklarını ve olayla bir alakası olmadığını belirten Tanık M.C.Ç ise olay gecesi asker eğlencesi için toplandıklarını, sanığın da orada olduğunu ifade etti. Tanık M.C.Ç gece alkol aldıklarını ve sanığın arkadaşlarından kendisini eve bırakmalarını istediğini dile getirerek "Beni gece 3 gibi aradı eve geldim dedi. Aynı gün öğlen saatlerinde beni ağlayarak aradı. Sema intihar etti, onun evine gidiyorum dedi." beyanında bulundu.

"AĞZINA SİLAH SOKTUĞU BİR VİDEO İZLETTİ"

Bir diğer tanık K.Ö. de beyanında olaydan önce Sema'yla aralarının açık olduğunu, gece onu aradığı için de şaşırdığını belirterek, "Sema beni aradığında yeni yaptırdığım estetiği konuştuk. Ümitcan ailesiyle yemekte demişti. Telefonu hakkını helal et diyerek kapattı. Aramız bozuk olduğu için öyle söylediğini düşündüm. Ertesi sabah ölüm haberini aldım. Sema'nın rahat bir hayatı vardı. Ümitcan ona çalışma derdi. Kavgalarına şahit olmadım." ifadelerine yer verdi. Tanık H.T.P, "Sema'yla aynı yerde çalışıyorduk. Geldiğinde videoları ya da vücudundaki çürükleri gösterirdi. Abla kardeş ilişkimiz vardı. Ayrılmasını söylerdim, gönlümü alıyor derdi. İşe ara sıra geldiğinden çok sık görüşmüyorduk. Sema hayat doluydu kendine bir şey yapacağını düşünmüyorum. İlk tanıştığımızda Sema madde kullanmıyordu. Ümitcan'dan sonra bu durum dikkatimi çekti. Sema'yı hep silahla tehdit edermiş, bana Ümitcan'ın ağzına silah soktuğu bir videoyu da göstermişti." dedi.

Beyanların ardından sanık Uygun savunmasında, "Hakkımda aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Tanık olarak dinlenen kişileri de tanımıyorum." ifadelerine yer verdi. Müşteki avukatları ise aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini daha sonra yazılı savunma yapacaklarını beyan ederek mahkemeden kamera kayıtlarının yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, müşteki avukatlarının talebini kabul ederek, kamera kayıtlarının tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 12 Aralık'a ertelendi.