Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder sevgili mi, birlikte mi? Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 17:25 Son Güncelleme: 10.8.2022 17:25

Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder sevgili mi, birlikte mi? Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor?

Survivor 2021 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Adı Batuhan Karacakaya ve Gökhan Özdemir ile anılan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Kalaycıoğlu’nun milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Söz konusu iddianın ardından ‘’Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder sevgili mi, birlikte mi?’’ soruaları gündemdeki yerini aldı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor? İşte detaylar…

Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder sevgili mi, birlikte mi? Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Kalaycıoğlu ile Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in aşk yaşadığı öne sürüldü. İddiaların ardından Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder sevgili mi, birlikte mi sorularına yanıt aratılmaya başlandı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor? İşte detaylar…

ALEYNA KALAYCIOĞLU VE CENGİZ ÜNDER SEVGİLİ Mİ, BİRLİKTE Mİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 sezonunda yarışarak adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, Milli futbolcu Cengiz Ünder ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı.

Kalaycıoğlu, sevgilisiyle çıktığı tatilde çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bulunduğu konumu belirten Kalaycıoğlu, paylaşımına Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketledi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE CENGİZ ÜNDER AŞK MI YAŞIYOR?

Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder'den haklarında çıkan aşk iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder sevgili mi, birlikte mi? Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA