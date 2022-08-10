Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder sevgili mi, birlikte mi? Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Kalaycıoğlu ile Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in aşk yaşadığı öne sürüldü. İddiaların ardından Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder sevgili mi, birlikte mi sorularına yanıt aratılmaya başlandı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder aşk mı yaşıyor? İşte detaylar…