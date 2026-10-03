Aleyna’yı ölüme sürükledi yardım çağrılarına duyarsız kaldı

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Uygun ile Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik bulunduğu, bu süreçte Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetin sistematik şekilde uygulandığı belirtildi. Mahkeme, Uygun'un "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, "eziyet etme" suçundan ise beraatine hükmetti.

MESAJLAR İNCELENDİ

Ayrıca gerekçeli kararda, olay gecesine ait HTS kayıtları ile mesajlaşmaların da ayrıntılı şekilde incelendiği aktarıldı. Buna göre Sema Esen'in, Ümit Uygun'a "Ben çok kötüyüm. Eve gel, anlamıyor musun?", "Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak, olur mu? Benim canımı aldın", "Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık", "Geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın" şeklinde veda ve yardım çağrısı niteliğinde birden fazla mesaj gönderdiği tespit edildi. Mahkeme, Uygun'un Esen'in içinde bulunduğu ağır ruhsal çöküntüyü ve kendisine yönelik duygusal bağımlılığını bilmesine rağmen bu yardım taleplerine bilinçli şekilde duyarsız kaldığını ve iletişimini kestiğini değerlendirdi. Mahkeme, sanığın "Telefonu uçak moduna aldım" savunmasına itibar etmedi. Uygun'un yardım çağrılarına bilinçli kayıtsızlığının maktulün intihar kararını güçlendirdiğini ve bunun suçu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

'SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR'

SABAH'a konuşan ailenin avukatı Umur Yıldırım, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmediğini belirterek, "Yargılama süreci boyunca ısrarla maktulün cesedinin bulunduğu yerde keşif yapılmasını talep ettik. Olay yerinin bizzat görülmesini ve fiziki koşullar değerlendirilerek; bornoz ipinin kapı arasına sıkıştırılması suretiyle bir kişinin kendi yaşamına son vermesinin fiziksel olarak mümkün olup olmadığının araştırılmasını istedik. Aleyna'nın intihar ettiği iddia edilen gün aslında sigarasını yarım bırakmış, telefonunu şarja takmış ve 3 kişilik bir masa kurmuştu. Bunlar ölümü düşünen biri için hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır. Ancak ne yazık ki bu soru işaretlerinin giderilmesini sağlayacak araştırmalar yapılmadı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör