Alfred Hitchcock Filmleri - IMDB Puanları İle Alfred Hitchcock’ın En İyi Filmleri

Alfred Hitchcock filmleri dendiği zaman sinema ile ilgisi olan herkes ilk anda heyecanlanır ve filmlerle ilgili düşüncelerini paylaşmaya başlar. İnternette de Alfred Hitchcock filmleri devamlı surette izlenmekte ve detayları araştırılmaktadır. Bu nedenle Alfred Hitchcock'un en iyi filmleri de yayınlandıkları ilk zamandan bugüne revaçta kalmayı başarabilmiş ölümsüz eserlerdir. Bu bağlamca en çok izlenen Alfred Hitchcock dizilerini de sizler için araştırdık.

Alfred Hitchcock Filmleri

Sinema dünyası için son derece önemli bir film yönetmeni olarak tarihe adını altın harflerle yazmayı başarmış isimlerden biri olan Alfred Hitchcock şimdiye kadar dünyada pek çok insanın en az bir kere izlemiş olduğu filmlerde kamera arkasında tüm süreci yöneten kişi olarak yer aldı. Özellikle siyah beyaz sinema kuşağının unutulmaz isimlerinden biri olan Alfred Hitchcock için detaylı bir rehberi içeriğimizde hazırladık.

Alfred Hitchcock'un En İyi Filmleri

İmdb sıralamalarını ölçüt alarak en beğenilen Alfred Hitchcock filmlerini sinemasever okuyucularımız için derledik.

1- Sapık (1954) – 8.5 IMDb Puanı

Marion sevgilisi Sam ile evlenmek istemektedir fakat paraları yoktur. Marion bu durumun içindeyken patronunun kendisine bankaya yatırması için verdiği 40 bin doları çalar ve şehri terk eder. Kaldığı motelde Norman Bates ile tanışması hayatını kökünden değiştirecektir.

2- Arka Pencere (1954) - 8.4 IMDb Puanı

Foto muhabirlik mesleğinde olan L.B Jefferies bir iş kazası geçirerek ayağını kırar. Evden çıkamadığı için çok canı sıkılan bu adam fotoğraf makinasıyla komşularının evine izinsiz olarak bakmaya başlar ve bir adamın uzun süre ortadan kaybolmasıyla şüphelenip kayıp adamın nerede olduğunu araştırır.

3- Gizli Teşkilat (1959) – 8.3 IMDb Puanı

İki adet casusun aslında bir reklamcı olan Roger Tornhill'in casus olduğunu sanmasıyla birlikte Roger'ın hayatı değişir. Bir cinayet üzerine kalacaktır.

4- Ölüm Korkusu (1958) – 8.3 IMDb Puanı

Bir dedektif olan John Ferguson bir suçlunun peşindeyken ortağı çatıdan düşer. Bu durum onda bir yükseklik korkusuna neden olduğu için emekliye ayrılmasını sağlayacaktır. Ancak bir gün mesleğe geri dönmesi gerekecektir.

5- Cinayet Var (1954) – 8.2 IMDb Puanı

Eski bir tenisçi olan Tony Wendince Zengin eşi Margot'la birlikte Londra'da yaşamını sürmektedir. Hayattaki en büyük tutkusu olan tenisten eşi için vazgeçen Tomy bir gün Margot'un onu aldattığını öğrenir ve ondan intikam almak ister.

6- Rebecca (1940) – 8.1 IMDb Puanı

Rebecca Filminde yeni evli bir kadın kocasının malikanesine gelir ve kendisinin kocasının ilk karısı olmadığını anlar. Adamın eski eşi olan Rebecca hala o evde yaşar gibidir. Yeni gelin evde kabul görmez ve mutlu bir evliliği olmaz. Bir şekilde Rebecca'nın izlerini silip kendini kabul ettirmek zorundadır.

7- Trendeki Yabancılar (1951) – 8 IMDb Puanı

Trende karşılaşan iki yabancı Guy ve Bruno, aile içinde sorun yaşamaktadırlar. Bunun üzerine Bruno ikisinin de çözüme ulaşabileceği bir plan hazırlar.

8- Ölüm Kararı (1948) – 8 IMDb Puanı

Philip ve Brandon ev arkadaşı iki üniversite öğrencisidir. Hocalarının onlara "yeteneksiz kişilerin yaşamaya hakkı yoktur" adlı Nietzche'nin öğretisini aşılamaları sonucunda arkadaşlarını katlederler ve olaylar gelişmeye başlar.

9- Aşktan da Üstün (1946) – 7.9 IMDb Puanı

Alicia Huberman suçu bilinen bir Nazi casusunun kızıdır. Amerikan hükümetiyle çalışan Devlin Alicia'ya bir görev verir ve Brezilya'da yeniden faaliyet gösteren nazilerin planlarını öğrenmesini ister. Alicia, Görev sırasında Devlin'e gönlünü kaptıracaktır.

10- Şüphenin Gölgesi (1943) – 7.8 IMDb Puanı

Charlotte Charlie Newton Kaliforniyalı genç bir kızdır. Küçük ailesiyle olan yaşamında çok sıkılıyordur ve hayatında bir heyecan aramaktadır. Çok beğendiği dayısı bir gün ailelerini ziyarete gelince her şey değişecektir.