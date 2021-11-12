Ali Babanın Çiftliğine sahte para operasyonu! Sahte parayı basamadan basıldılar

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda 15 kisilik suç şebekesinin Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde çiftlik evine kurduklari matbaada sahte Türk lirası ve sahte Amerikan doları bastıkları ve bu sahte paralari çete üyeleri yüzde 20 komisyonla farklı illerde piyasaya sürdükleri tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı calismalarda; şebekenin 5 dönümlük arazi içerisinde etrafı duvarlarla çevrili çiftlik evinde yerleştirdikleri hareketli ve sabit kameralarla izleme yaptıkları belirlendi. Ayrıca şifreli kapilarla giriş yaptıkları ve 15 köpekle güvenliğin sağalandıkları tespit edildi.