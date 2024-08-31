Ali Sami Yen’in ‘başkanlık mührü’ satışta

Lise yıllarında bir edebiyat dersinde sınıf arkadaşlarıyla birlikte bir futbol kulübü oluşturmaya karar veren Ali Sami Yen, 1905 yılı Ekim ayında Galatasaray Spor Kulübü'nü bir numaralı kurucu üyesi oldu. Bir yıl sonra 1906 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu.

Çok geçmeden Türkiye'nin ilk spor müzesini kurdu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir süre başkanlığı görevini de yürüten Ali Sami Yen, 1905-1918 ve 1925 yıllarında tam 14 yıl Galatasaray Kulübü Başkanı olarak hizmet etti. Galatasaray Kulübü'nün ilk başkanı unvanına sahip Ali Sami Yen'in 'Başkan Mührü' şimdi müzayede de satışa sunulacak.

Mühür Hicri 1132/Miladi 1914 tarihli ve Osmanlıca sülüs hatla yazılmış. Mührün çevresinde 'Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü Reis-i Umumisi', merkezinde ise 'Ali Sami, sene 32' ibaresi bulunuyor.

Taşı, tahtayı ya da madeni dantel gibi işleyen ve üzerine yazan zanaatkâra söylenen 'hakkak' işi harikulade mühür bronzdan yapılmış. Arthıll Müzecilik Koleksiyonculuk şirketi tarafından 1 Eylül'de Müzelik Eserler Müzayedesi'nde satışa çıkarılacak başkanlık mührü, 28*38 mm boyutunda ve güncel fiyatı 11 bin dolar olarak açıklandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün 1905 tarihli kuruluş yılına ait diğer mühür de iki ay önce düzenlenen 35'inci müzayede satışa sunulmuştu. Başkanlık mührünün ele geçmez nadirlikte ve kıymette koleksiyonluk eser olduğu belirtildi.

ALTIN KAKMALI MAKAS

Yine aynı gün müzayedede satışa sunulacak eserler arasında Yavuz Sultan Selim Han'ın Büyük Mısır Seferi'nden başlıklı tuval üzeri yağlı boya tablosu bulunuyor. Mehmet Faik Efendi'nin 19'uncu yüzyıl başı aharlı kağıt üzerine 'is' mürekkebi kullanılarak nesih hattı ile yazılmış, sure isimleri ise altın üzerine 'üstübeç' mürekkebi ile tatbik edilmiş Kur'an-ı Kerim'i, Sultan V.Murad Han'ın literatüre girmiş ve birçok yerde yayınlanmış bilinen en önemli yağlıboya portresi koleksiyon ve belgesel değeri paha biçilmez müzelik eser olarak müzayedede yerini alacak. Sultan ll. Abdülhamid Han'ın Şeyhi Muhammed Zafir Efendi için üst seviye işçilik ile özel olarak tasarlanarak imal edilen 19. Yüzyıl Osmanlı Saray işi 'Hattat Makası' da satışa sunulacak eserler arasında yer alıyor. Makas Osmanlıca ile bir yüzde Muhammed Zafir, diğer yüzünde ise 'Hadimu-l Fukara' yazılı olan makasın tüm yüzeyi kakma tekniğiyle altın kullanılarak yapılmış. Müzayede de çok sayıda eser satışa sunulacak.