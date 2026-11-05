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Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:35

Aliağa'da hava basılan iş makinesinin lastiği patladı! 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında hava basılan iş makinesinin lastiği patladı. Patlama sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

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Aliağa’da hava basılan iş makinesinin lastiği patladı! 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde Ağır Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının bahçesinde meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçilerden Eyüp Eğinli (30) ve İ.H.K (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eyüp Eğinli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eğinli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan İ.H.K'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR #İZMİR ADLİ TIP KURUMU #ALİAĞA
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