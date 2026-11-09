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Giriş Tarihi: 09.11.2026 21:30

Aliağa'daki patlama olayı hakkında yayın yasağı kararı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Habaş Demir Çelik isimli fabrikada meydana gelen iş kazasına (patlamaya) ilişkin yayın yasağı getirildi.

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Aliağa’daki patlama olayı hakkında yayın yasağı kararı!
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Aliağa Sulh Ceza Hâkimliği, yazılı ve görsel basın ile internet medyasında gerçeği yansıtmayan ve dezenformasyon niteliği taşıyan paylaşımların yapıldığını belirtti. Bu tür paylaşımların toplumda infiale yol açabileceği, ülke genelinde olayların tetiklenebileceği ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engelleme riski taşıdığı gerekçesiyle, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereğince soruşturma dosyası kapsamı hakkında yayın yasağı kararı aldı.

Alınan karar doğrultusunda soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yoruma yayın yasağı getirildiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR
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Aliağa'daki patlama olayı hakkında yayın yasağı kararı!
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