İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy semtinde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, iş hanı sahibi Ferhat Yemen silahlı saldırının hedefi oldu.
Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilinde oturan Yemen'e, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Yemen, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerinin ilk inceleme ve araştırmalarında, silahlı saldırının taraflar arasında yaşanan alacak verecek meselesinden kaynaklandığı değerlendirildi.