Alkol masasında arkadaşını öldürdü

Gaziantep
'in Şahinbey
ilçesinde, önceki gece Yukarıbayır Mahallesi'ndeki bir evde, birlikte alkol alan Mehmet Recep Hilaloğlu (60) ile Ömer Faruk M. (73) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Faruk M., arkadaşını sırtından bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri Hilaloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Hırsızlık, yağma, gasp, tehdit gibi suçlardan 16 kaydı bulunan Hilaloğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 2 kaydı bulunan şüpheli Ömer Faruk M. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.