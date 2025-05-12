Alkol ve obezite karaciğeri vuruyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, karaciğer yağlanmasının sebeplerini ve risklerini anlattı. Karaciğer yağlanmasının, günümüzde hızla yaygınlaşan önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, "Karaciğer yağlanması günümüzün hastalığıdır. Son yıllarda şişmanlık yani obezitenin artması, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol tüketiminin artması bu sorunun temel sebepleri arasındadır" dedi. Karaciğer yağlanmasının üç ana başlık altında incelendiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Birincisi, non-alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu tür yağlanma genellikle obezite ve diyabet hastalarında görülür.

İkinci olarak alkolik karaciğer yağlanması gelir. Alkolün uzun süreli ve düzenli olarak tüketilmesi sonucu ortaya çıkar. Üçüncüsü ise metabolik karaciğer yağlanmasıdır. Bu yağlanma, bazı hastalıklarla birlikte gelişen metabolik sendromun bir parçasıdır" diye konuştu. Karaciğer yağlanmasının belirti vermeden de ilerleyebileceğine değinen Prof. Dr. Bilgiç, bu durumun özellikle yüksek risk taşıyan bireylerde daha tehlikeli olduğunu ifade etti. Son yıllarda karaciğer yağlanmasının karaciğer sirozu ve yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, "25 yıldır hekimlik yapıyorum. Eskiden karaciğer sirozunun en sık sebebi hepatit B ve C iken, günümüzde karaciğer yağlanması bu hastalıkların yerini almaktadır. Bu da gösteriyor ki, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi karaciğer sağlığını korumada kritik rol oynamaktadır" diye konuştu. DHA