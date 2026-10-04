Alkollü mekânlara denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un turizm merkezlerinden Beyoğlu'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Turistlerin yönlendirilerek mağdur edilmesine neden olan hanutçuluk faaliyetleri kapsamında ise 35 kişiye idari işlem uygulandı. Bu faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirlenen 10 işyeri hakkında da kapatma işlemi gerçekleştirildi. Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde faaliyet gösteren eğlence mekânlarına yönelik fahiş fiyat alındığı ihbarları doğrultusunda denetim yapıldı. 67 kişi gözaltına alınırken, işletmelerde çalıştığı belirlenen 94 kadına ise idari işlem uygulandı.

Emir SOMER - Yunus Emre KAVAK -Sena SAYIN/SABAH

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