Haberler Yaşam Haberleri Alkollü şahıs iş yerinde kilitli kaldı: Camdan çıkmak isterken ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 26.5.2025 01:35

Alkollü şahıs iş yerinde kilitli kaldı: Camdan çıkmak isterken ağır yaralandı!

Kocaeli'de meydana gelen olayda, alkol alan 35 yaşındaki şahıs bulunduğu iş yerinde unutularak, kilitlendi. Şahıs binadan çıkmak için camdan inmeye çalıştığı sırada ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Alkollü şahıs iş yerinde kilitli kaldı: Camdan çıkmak isterken ağır yaralandı!

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki A.Ö., alkol aldıktan sonra bulunduğu iş yerinde unutularak dışarıdan kilitlendi. Kapının kilitli olduğunu fark eden A.Ö., binadan çıkmak için camdan inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden A.Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alkollü şahıs iş yerinde kilitli kaldı: Camdan çıkmak isterken ağır yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz