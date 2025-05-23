Alkollü sevgili Dilruba’yı bıçaklayarak öldürdü

Balıkesir'de 26 yaşındaki genç, alkol alırken tartıştığı 22 yaşındaki sevgilisi Dilruba Elif Çetin'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Balkondan atlayarak kaçan cinayet zanlısı, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Erdek ilçesine bağlı Zeytinli mahallesindeki bir sitedeki evin balkonunda alkol alan Dilruba Elif Çetin (22) ile Burak İ. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Burak İ, mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını defalarca bıçakladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Genç kadın kanlar içine yere yığılırken, Burak İ balkondan atlayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sırtından ve göğsünden defalarca bıçaklanan Dilruba Elif Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayetin ardından balkondan atlayarak kaçmaya çalışan Burak İ'nin peşine düşen polis, yakınlarda oturan eniştesinin evininde yakaladı. Bir süre önce Hatay'dan Erdek'e gelerek burada yaşamaya başladığı öğrenilen ve alkollü olduğu tespit edilen Burak İ, gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.