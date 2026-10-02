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Giriş Tarihi: 2.10.2026

Alkollü sunucu 3 araca çarptı

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alkollü sunucu 3 araca çarptı
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Sunucu Deniz Türkeri, İstanbul Beşiktaş'taki polis denetiminde "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçtı. Şişli Muradiye Mahallesi'nde dün saat 23.45 sıralarında yaşanan olayda, polis takibinden kaçan sürücü park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazanın ardından yapılan kontrollerde 1.42 promil alkollü olduğu tespit edilen Deniz Türkeri, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün kullandığı aracın park halindeki araçlara çarptığı görüldü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Alkollü sunucu 3 araca çarptı
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