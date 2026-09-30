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Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:54

Alkollü sürücü 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı!

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı. Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, çalışmalar sonucu yakalanan şahsın alkollü olduğu tespit edildi.

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İHA Yaşam
Alkollü sürücü 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı!
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Olay, Cemil Mahallesi Canıgürler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.E. idaresindeki 15 MA 2145 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, sürücü A.E. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. A.E., kısa süre içerisinde yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

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Sürücünün yapılan kontrolde 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmasının yanı sıra kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı. A.E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici marifetiyle otoparka götürüldü.

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Alkollü sürücü 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı!
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