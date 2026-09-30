Alkollü sürücü 2 araca çarpıp yaya olarak kaçtı!

Sürücünün yapılan kontrolde 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmasının yanı sıra kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı. A.E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici marifetiyle otoparka götürüldü.

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