Alkollü sürücü, iki kardeşi hayattan kopardı

Bursa'da önceki gece saat 01.45 sıralarında, Tuğba Akpınar'ın kullandığı otomobil ile İsmail Sevinç'in kullandığı kamyonet, merkez Nilüfer ilçesindeki Ahıska Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Tuğba Akpınar (35) ile yanında bulunan kardeşi Seda Akpınar (28) araç içerisinde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü İsmail Sevinç, 1.06 promil alkollü çıktı. Orhangazi ilçesinde ise Yalova-Bursa karayolunun Göl Yolu Kavşağı'nda kamyonetle çarpışan ve bir evin bahçesine uçan hasta nakil ambulansındaki yatalak hasta Hatice Bozdağ (78) ölürken, 4 kişi de yaralandı. İznik ilçesinde yağışlı hava dolayısıyla kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada ise bir kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Muharrem DOĞANTEZ-Erdoğan ÖZTÜRKİlhan DEMİRCİOĞLU-Tarık YILMAZ/SABAH