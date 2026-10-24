Alkollü sürücüye 250 bin lira ceza

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Edirne'nin Keşan ilçesinde trafik denetimi yapan polis ekipleri uygulama noktasından kaçan aracı takibe aldı. Ekiplerin "dur" ihtarında bulunduğu araç Kavak Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrolde E.N'nin 2,16 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı, iki kez alkollü yakalanması nedeniyle ehliyeti de 2 yıl geri alındı. E.N'nin üzerinde yapılan aramada ise göğüs kısmındaki korsenin içerisinden tabanca ve şarjör içerisinde 13 mermi ele geçirildi.