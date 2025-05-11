Alkollü sürücüye emsal ceza: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Erzurum'da bir otomobile çarparak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü 2.87 promil alkollü çıktı. Daha önce 7 kez 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından kaydı olduğu belirlenen ve ehliyetine 2055'e kadar el konulduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine, bu kez 2060 yılına kadar el konuldu. Aziziye ilçesinde, kullandığı hafif ticari araçla, bir otomobile çarpan Orhan E. (37), olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, takibe aldıkları aracın sürücüsüne, megafonlu 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Orhan E., Erzurum-Aşkale kara yolunda kaçışını sürdürdü. Takip sırasında polis aracı, önündeki TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.

SİCİLİ KABARIK

Ekipleri alarma geçiren Orhan E., yaklaşık yarım saat ve 25 kilometre süren kovalamacanın ardından Aşkale Uygulama Noktasında silah doğrultularak durdurulabildi.

Yapılan kontrolünde 2.87 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Orhan E., polis merkezine götürülürken, araç ise otoparka çekildi. Çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan E. hakkında 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 7 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu belirlendi. 8'inci kez alkollü araç sürerken yakalanan Orhan E.'nin ehliyetine el konma süresi 2060 yılına kadar uzatıldı.