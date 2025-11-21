Alman, Rus, İngiliz Turistler akın akın Türkiye’ye geldi

Bakan Ersoy, yılın ilk on aylık döneminde Türkiye'nin 55 milyon 676 bin 237 ziyaretçiyi ağırladığını, yabancı ziyaretçilerin ise 47 milyon 252 bin 314'ünü oluşturduğunu belirtti.

Bu dönemde ülkemize gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun turist niteliğinde olması da dikkat çekti; yabancı ziyaretçilerin %96,20'si kültür, gezi ve tatil amaçlı Türkiye'yi tercih etti.