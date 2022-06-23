Almanya 6000 Euro maaşla işçi personel alımı yapacak! 2022 Almanya işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvurulur, ne zaman yapılacak?

Alman Havacılık Endüstrisi Türkiye'den istihdam sağlayacağı açıklamasının ardından "Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz'da başlayacağı duyurulan başvurularla beraber ülkedeki personel eksikliği giderilmiş olacak. Öte yandan alımlarla ilgili branş dağılımı da merak konusu. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak, maaş ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği tarafından, Federal Çalışma Bakanlığına yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif verildi. Sunulan teklifte tüm yer hizmetlerinde 2.000 kişilik personel sıkıntısının yaşandığı ve bu kapsamında işçi alımının yapılması talep edildi.
ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) tarafından yapılacak işçi alımının şartları şöyle:
A2 seviyesinde Almanca - konuşma
Hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifika
Tehlikeli madde eğitimleri
Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimleri karşılaması