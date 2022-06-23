Haberler Yaşam Haberleri Almanya 6000 Euro maaşla işçi personel alımı yapacak! 2022 Almanya işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvurulur, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.6.2022 11:53

Almanya 6000 Euro maaşla işçi personel alımı yapacak! 2022 Almanya işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvurulur, ne zaman yapılacak?

Almanya 6000 Euro maaşla işçi personel alımı yapacak! 2022 Almanya işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvurulur, ne zaman yapılacak?

Almanya Türkiye’den işçi personel alımı yapacağını açıkladı. Toplamda 2 bin kişilik olarak yapılacak olan istihdamla ilgili olarak yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu noktada “Almanya işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvurulur, ne zaman yapılacak, maaş ne kadar olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair açıklama Alman Havacılık Endüstrisi’nden geldi. İşte Almanya işçi alımı başvuru formu, şartları ve tarihleri..

Alman Havacılık Endüstrisi Türkiye'den istihdam sağlayacağı açıklamasının ardından "Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz'da başlayacağı duyurulan başvurularla beraber ülkedeki personel eksikliği giderilmiş olacak. Öte yandan alımlarla ilgili branş dağılımı da merak konusu. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak, maaş ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği tarafından, Federal Çalışma Bakanlığına yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif verildi. Sunulan teklifte tüm yer hizmetlerinde 2.000 kişilik personel sıkıntısının yaşandığı ve bu kapsamında işçi alımının yapılması talep edildi.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI MAAŞLARI NE KADAR? HAVALİMANI ÇALIŞANLARINA NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Almanya işçi maaşları havalimanında çalışanlar için 6 bin euro olarak belirlendi.

Başvuru şartlarının ve maaş detaylarının tamamı, yapılacak resmi açıklamaların ardından haberimizde yer alacak.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) tarafından yapılacak işçi alımının şartları şöyle:

A2 seviyesinde Almanca - konuşma

Hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifika

Tehlikeli madde eğitimleri

Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimleri karşılaması

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Almanya 6000 Euro maaşla işçi personel alımı yapacak! 2022 Almanya işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvurulur, ne zaman yapılacak?
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