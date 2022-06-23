Almanya 6000 Euro maaşla işçi personel alımı yapacak! 2022 Almanya işçi personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereye başvurulur, ne zaman yapılacak?

Alman Havacılık Endüstrisi Türkiye'den istihdam sağlayacağı açıklamasının ardından "Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz'da başlayacağı duyurulan başvurularla beraber ülkedeki personel eksikliği giderilmiş olacak. Öte yandan alımlarla ilgili branş dağılımı da merak konusu. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman ve nasıl yapılacak, maaş ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...