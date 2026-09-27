Uluslar Ligi Maçı Yayın Bilgisi: Almanya – Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi ile maç heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grubun iki güçlü ekibi Almanya ve Yunanistan, kozlarını gruptaki bu kritik randevuda paylaşacak. Böylece Almanya - Yunanistan maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri; futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor.
Almanya - Yunanistan maçı 27 Eylül 2026 Pazar bugün, TSİ ile saat 21.45'te başlayacak.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmalarından olan Almanya - Yunanistan maçı A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.