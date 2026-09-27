Haberler Yaşam Haberleri Uluslar Ligi Maçı Yayın Bilgisi: Almanya – Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.09.2026 14:30 Son Güncelleme: 27.09.2026 15:28

Uluslar Ligi Maçı Yayın Bilgisi: Almanya – Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar A Ligi 4. grup mücadeleleri kapsamında Almanya ile Yunanistan maçı ön plana çıktı. Dev karşılaşma, futbolseverlerin erişimine açık şekilde şifresiz kanaldan canlı yayınlanacak. Peki, "Almanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte canlı yayın detayları ve tüm merak edilenler…

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Uluslar Ligi Maçı Yayın Bilgisi: Almanya – Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi ile maç heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grubun iki güçlü ekibi Almanya ve Yunanistan, kozlarını gruptaki bu kritik randevuda paylaşacak. Böylece Almanya - Yunanistan maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri; futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor.

ALMANYA – YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - Yunanistan maçı 27 Eylül 2026 Pazar bugün, TSİ ile saat 21.45'te başlayacak.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmalarından olan Almanya - Yunanistan maçı A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

- 19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)

- 21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)

- 21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Uluslar Ligi Maçı Yayın Bilgisi: Almanya – Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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