Almanya’yı cehenneme çevirmişti: Paris’te yakalandı

Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A. Hollanda- Almanya hattındaki kokain ticaretinin yaklaşık üçte birini kontrol ediyordu. İddiaya göre dört ay önce Sermet A.'nın sorumlu olduğu Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda saklanan yaklaşık 700 kilogram esrardan 350 kilosu esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

12 haftada 11 patlama

İddiaya göre 1.5 milyon euro değerinde uyuşturucunun kaybolmasının ardından Mocro mafya lideri Sermet A. ve üyeleri Kuzey Ren Vestfalya eyaletini düzenlediği bombalı saldırılarla adeta cehenneme çevirdi. Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerindeki şüphelendikleri farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Mafya liderinin kardeşini kaçırdılar

Bombalı saldırılarda çalınan esrarı bulamayan Sermet A. ve örgüt üyeleri geçtiğimiz Temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdı. Genç çifti Köln-Rodenkirchen'deki bir villaya götüren ete üyeleri, çırılçıplak soydukları çifti günlerce işkence etti.

6 kişi tutuklandı

Polisin eve düzenlediği baskında genç çifti baygın bir şekilde kurtarırken, 6 silahlı örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Sermet A.'ye ulaşılamadı.

Paris'te yakalandı

Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan Sermet A. dün Paris Roissy Havalimanı'nda polisler tarafında Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Savcılık, 22 yaşındaki Sermet A.'nın Almanya'ya iadesi için işlem başlattı.

Hırsızlıkla başladılar, Avrupa'nın en acımasızı oldular

Çok zayıf olması nedeniyle "küçük" lakabı alan Ridouan Taghi (46)'nin yönettiği Mocro mafyası Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak gösteriliyor. Örgüt, düşmanlarına uyguladığı ölümcül işkence yöntemleriyle adından sıkça söz ettirirken, 2020 yılında Rotterdam'ın güneyindeki bir çiftliğe düzenlenen baskında yalıtım folyolu bir konteyner odasında kelepçeler, dişçi koltuğu, işkencede kullanılan çok sayıda kerpeten, testere ve bıçaklar ele geçirildi. Geçtiğimiz yıl gözaltına alınan Tahgi, birden çok cinayetle suçlanmasının ardından ömür boyu hapse çarptırıldı.