Alper Gezeravcı liselilerle uzay anılarını paylaştı

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşiye Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yanı sıra Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Astronot Gezeravcı, uzay deneyimini öğrencilerle paylaştı. İlçe genelindeki öğrencilerin çizdiği Alper Gezeravcı temalı resimler ise okul girişinde sergilendi. Başkan Bahadır ile birlikte sergiyi gezerek çizim yapan öğrencilerden bilgi alan Gezeravcı, dereceye giren öğrencilere program sonunda çeşitli ödüller verdi. Programda konuşan Başkan Bahadır da "Çocukluk hayalimi Alper Bey gerçekleştirdi. Bizi kırmayıp Bahçelievler'e geldiği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.