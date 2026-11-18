Sanıkların, tehlikeyi bilmelerine rağmen güvenlik önlemlerini basit düzeyde aldıklarını ifade eden Turan, somut olayda sanıkların ayrı ayrı "olası kastla ölüme ve yaralanmalara neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık B.Ö, güvenlik önlemi alarak ilaçlama yaptığını söyleyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanıklar B.Ö'yü 7 yıl 6 ay, E.G'yi ise 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı. Sanıklara ayrıca 2 yıl meslekten men cezası verildi. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Recep Kınalı, karara itiraz edip istinafa taşıyacaklarını kaydetti.