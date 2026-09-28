Altı ay aynı rüyayı gördü Müslüman oldu

Uganda'da 5 yıl önce 27 kilisenin bağlı olduğu başpastörlük görevini yürütürken 6 ay boyunca gördüğü rüya sonrasında Müslüman olan Drate Resul Abdurrahman, 5 yılda 1800'ü aşkın Ugandalının Müslüman olmasına vesile oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "İslam'ın Ruhunu Hisset" projesi kapsamında, beş Afrika ülkesinden sonradan Müslüman olan 24 kişi Türkiye'de ağırlandı. İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentin tarihi ve manevi mekânlarını gezen misafirler arasında yer alan Ugandalı Drate Resul Abdurrahman (35), İslam'la tanışma hikâyesini SABAH'a anlattı.



27 KİLİSENİN LİDERİYDİ

Müslüman olmadan önce Protestan Kilisesi'nde başpastörlük yaptığını belirten Abdurrahman, "27 kilisenin lideriydim. Hepsi bana bağlıydı. Çok fazla gücüm, nüfuzum ve param vardı. Çok kibirliydim. Müslümanlarla İslam hakkında sürekli tartışır, onlara meydan okurdum. 2021'de bir rüya gördüm. Rüyamda bir yılan bana saldırıp beni öldürmek istedi. Ben korkup kiliseye doğru koşmaya başladım. Kilisenin girişinde deli bir adam vardı. Beni içeriye almadı ve 'Buraya gelme, camiye git' dedi. Bu rüya beni çok etkiledi. Tam 6 ay her gece bu rüyayı gördüm. Gördükçe uykularım kaçtı, uyuyamadım. Sonunda camiye gidip bir imama danıştım. İmam bana, 'Allah senin Müslüman olmanı istiyor. Bu gece camide yat. Eğer rüyayı görmezsen Müslüman ol' dedi. Ben de camide yattım ve ilk kez o rüyayı görmeden rahatça uyudum. Müslüman oldum. Üç kilise, papazları ve cemaatleriyle birlikte benden etkilenerek Müslüman oldu. Beş yılda 1865 kişi benim vesilemle hidayet bularak İslam'ı seçti. Artık maaşım, itibarım ve gücüm yok ama Allah var" dedi.



'HZ. İSA SECDE EDİYORDU, BİZ ETMİYORDUK'

Abdurrahman, "Matta İncili'nde Hz. İsa'nın yüzüstü yere kapanarak, yani Allah'a secde ederek ibadet ettiği yazıyor. Ancak Hristiyan olduğumuz dönemde bunu hiç yapmamıştık. Şimdi beş vakit namazımı kılıyorum. Bugün Allah'tan yalnızca mağfiret istiyorum. Çünkü hidayet bulduğum güne kadar İslam aleyhine faaliyetlerde bulundum. Allah beni affetsin" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör