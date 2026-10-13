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Giriş Tarihi: 13.10.2026 00:01 Son Güncelleme: 13.10.2026 00:05

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm izle! ATV ile Altı Üstü İstanbul son bölüm yayınlandı!

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümde yaşanan gelişmeleri kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul 16. bölüm izle aramalarına yöneldi. Bölümde Emir ve Uzay’ın diri diri gömüldüğünü gösteren görüntüler Bayram ve Galip’i büyük bir dehşete sürükledi. Yeni bölüm izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

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Altı Üstü İstanbul 16. bölüm izle! ATV ile Altı Üstü İstanbul son bölüm yayınlandı!
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle dizi takipçilerinin gündeminde yer aldı. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Altı Üstü İstanbul 16. bölüm izle aramalarına yöneldi.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM İZLE

12 Ekim 2026 tarihli dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM ÖZETİ

Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...

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Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir.
Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır.

Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.


Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır.


Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.

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Altı Üstü İstanbul 16. bölüm izle! ATV ile Altı Üstü İstanbul son bölüm yayınlandı!
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