Altı Üstü İstanbul 20. bölüm full izle! ATV ile Altı Üstü İstanbul son bölüm izle

Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı sürpriz bir şekilde sonuçlanır. Her şeyden habersizdir Uzay da Melek de… Oysa Emirler kendi tuzağına çekmek üzeredir onları. Ancak o son yapacakları hamle hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ve Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır…

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