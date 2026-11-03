Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapanlar ve düğün hazırlığında olan vatandaşlar, 3 Kasım 2026 güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Gram altının yanı sıra çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının son durumu da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.