Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:26

Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan değişimler 3 Kasım Salı günü de yakından izleniyor. Haftanın ikinci işlem gününe hareketli başlayan altın piyasasında yatırımcılar, güncel alış ve satış rakamlarına odaklandı. Kuyumcuya gitmeden önce fiyatları kontrol etmek isteyenler, canlı altın fiyatları tablosunu araştırıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?
  • ABONE OL

Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapanlar ve düğün hazırlığında olan vatandaşlar, 3 Kasım 2026 güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Gram altının yanı sıra çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının son durumu da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

3 KASIM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, haftanın ikinci işlem gününde düşüş yönlü hareketle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinde açıklanan piyasa verilerine göre gram altının alış fiyatı 6.296,85 TL, satış fiyatı ise 6.296,85 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Düğün ve özel günlerde en çok tercih edilen yatırım araçlarından çeyrek altının fiyatı da yakından izleniyor. 3 Kasım Salı sabahı çeyrek altın 10.134,56 TL alış, 10.366,53 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

YARIM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları da altın alım satımı yapacak vatandaşların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Sabah saatlerinde yarım altının satış fiyatı 20.205,77 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 41.991,00 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

3 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

3 Kasım Salı günü sabah saatlerinde erişilebilen piyasa verilerine göre altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın: 6.296,85 TL alış – 6.297,65 TL satış

  • Çeyrek altın: 10.134,56 TL alış – 10.366,53 TL satış

  • Yarım altın: 20.205,77 TL alış – 20.733,07 TL satış

  • Cumhuriyet altını: 41.991,00 TL alış – 42.628,00 TL satış

  • Tam altın: 43.206,00 alış – 43.719 TL satış

  • Ons altın: 3.921,57 dolar alış – 3.922,12 dolar satış

Altın fiyatları gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kuyumcuların alış ve satış fiyatları arasında da farklılıklar oluşabilir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA