Altın fiyatları 3 Kasım 2026: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapanlar ve düğün hazırlığında olan vatandaşlar, 3 Kasım 2026 güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Gram altının yanı sıra çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının son durumu da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.
Gram altın, haftanın ikinci işlem gününde düşüş yönlü hareketle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinde açıklanan piyasa verilerine göre gram altının alış fiyatı 6.296,85 TL, satış fiyatı ise 6.296,85 TL seviyesinde bulunuyor.
Yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları da altın alım satımı yapacak vatandaşların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Sabah saatlerinde yarım altının satış fiyatı 20.205,77 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 41.991,00 TL olarak kaydedildi.
3 Kasım Salı günü sabah saatlerinde erişilebilen piyasa verilerine göre altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 6.296,85 TL alış – 6.297,65 TL satış
Çeyrek altın: 10.134,56 TL alış – 10.366,53 TL satış
Yarım altın: 20.205,77 TL alış – 20.733,07 TL satış
Cumhuriyet altını: 41.991,00 TL alış – 42.628,00 TL satış
Tam altın: 43.206,00 alış – 43.719 TL satış
Ons altın: 3.921,57 dolar alış – 3.922,12 dolar satış
Altın fiyatları gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kuyumcuların alış ve satış fiyatları arasında da farklılıklar oluşabilir.