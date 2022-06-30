Haberler Yaşam Haberleri ALTIN FİYATLARI BUGÜN GÜNCEL: 30 Haziran Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika
Giriş Tarihi: 30.6.2022 08:31

ALTIN FİYATLARI BUGÜN GÜNCEL: 30 Haziran Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika

ALTIN FİYATLARI BUGÜN GÜNCEL: 30 Haziran Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika

Altın fiyatları bugün için dalgalanmaya devam ediyor. BDDK’nın kararı sonrası ciddi düşüş yaşayan emtiada şu anlık dalgalanma devam ediyor. Yatırım ve birikim için hala ilk seçenek olarak gözüküyor. Düne orana altın fiyatları düşüş gözlemleniyor. Bunun ne kadar devam edeceği henüz belli değil. Altın fiyatları yorumlarına baktığımızda bir süre daha artmayacağını anlamak mümkün. İşte bugünün güncel fiyat listesi!

Altın fiyatları BDDK kararı sonrası düşmüş durumda. Dövizde yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar yatırım aracı olarak tekrar emtia limanına yaklaştı. Gram altında fiyat 1000 TL altına düşmüş durumda. Çeyrek, yarım ve gram fiyatlarında düşüş belli oluyor. Yorumlara bakıldığında bu fiyatların bir süre daha böyle devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran güncel fiyatlar böylece aratılıyor. İşte 30 Haziran altın fiyatları güncel liste!

ALTIN FİYATLARI YORUMLARI

Altın fiyatları canlı ve anlık olarak bakıldığında düne ve haftanın başına göre belli bir düşüş var. FED faiz kararı sonrası yükselen fiyatlar, BDDK kararı sonrası hafiflemiş duruyor. Böylece alış satış fiyatlarının düşmesiyle birlikte yatırımlar daha da artmış durumda. Dolardaki düşüşle birlikte emtia fiyatlarında hareketlik

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 6.540 TL

SATIŞ: 6.627 TL

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 3.153 TL

SATIŞ: 3.242 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 6.307 TL

SATIŞ: 6.460 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 884 TL

SATIŞ: 902 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 1.580 TL

SATIŞ: 1.620 TL

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 969,41 TL

SATIŞ: 975,73 TL

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, SON DURUM NE?

Altın fiyatları bir süre daha düşeceği uzmanlar tarafından konuşuluyor. BDDK kararı sonrası fiyatlarda azalma yaşandı. Aynı zamanda FED faiz kararı sonrası hareketlilik yukarı doğru seyretmişken, onun etkisi gittikçe azalmış durumda.

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN GÜNCEL: 30 Haziran Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika
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