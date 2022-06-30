Giriş Tarihi: 30.6.2022 08:31

ALTIN FİYATLARI BUGÜN GÜNCEL: 30 Haziran Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika

Altın fiyatları bugün için dalgalanmaya devam ediyor. BDDK’nın kararı sonrası ciddi düşüş yaşayan emtiada şu anlık dalgalanma devam ediyor. Yatırım ve birikim için hala ilk seçenek olarak gözüküyor. Düne orana altın fiyatları düşüş gözlemleniyor. Bunun ne kadar devam edeceği henüz belli değil. Altın fiyatları yorumlarına baktığımızda bir süre daha artmayacağını anlamak mümkün. İşte bugünün güncel fiyat listesi!

Altın fiyatları BDDK kararı sonrası düşmüş durumda. Dövizde yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar yatırım aracı olarak tekrar emtia limanına yaklaştı. Gram altında fiyat 1000 TL altına düşmüş durumda. Çeyrek, yarım ve gram fiyatlarında düşüş belli oluyor. Yorumlara bakıldığında bu fiyatların bir süre daha böyle devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran güncel fiyatlar böylece aratılıyor. İşte 30 Haziran altın fiyatları güncel liste!

ALTIN FİYATLARI YORUMLARI Altın fiyatları canlı ve anlık olarak bakıldığında düne ve haftanın başına göre belli bir düşüş var. FED faiz kararı sonrası yükselen fiyatlar, BDDK kararı sonrası hafiflemiş duruyor. Böylece alış satış fiyatlarının düşmesiyle birlikte yatırımlar daha da artmış durumda. Dolardaki düşüşle birlikte emtia fiyatlarında hareketlik