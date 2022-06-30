ALTIN FİYATLARI BUGÜN GÜNCEL: 30 Haziran Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? – Son dakika

Altın fiyatları BDDK kararı sonrası düşmüş durumda. Dövizde yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar yatırım aracı olarak tekrar emtia limanına yaklaştı. Gram altında fiyat 1000 TL altına düşmüş durumda. Çeyrek, yarım ve gram fiyatlarında düşüş belli oluyor. Yorumlara bakıldığında bu fiyatların bir süre daha böyle devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran güncel fiyatlar böylece aratılıyor. İşte 30 Haziran altın fiyatları güncel liste!
Altın fiyatları canlı ve anlık olarak bakıldığında düne ve haftanın başına göre belli bir düşüş var. FED faiz kararı sonrası yükselen fiyatlar, BDDK kararı sonrası hafiflemiş duruyor. Böylece alış satış fiyatlarının düşmesiyle birlikte yatırımlar daha da artmış durumda. Dolardaki düşüşle birlikte emtia fiyatlarında hareketlik
ALIŞ: 3.153 TL
SATIŞ: 3.242 TL
ALIŞ: 6.307 TL
SATIŞ: 6.460 TL
ALIŞ: 884 TL
SATIŞ: 902 TL
ALIŞ: 1.580 TL
SATIŞ: 1.620 TL
ALIŞ: 969,41 TL
SATIŞ: 975,73 TL
Altın fiyatları bir süre daha düşeceği uzmanlar tarafından konuşuluyor. BDDK kararı sonrası fiyatlarda azalma yaşandı. Aynı zamanda FED faiz kararı sonrası hareketlilik yukarı doğru seyretmişken, onun etkisi gittikçe azalmış durumda.