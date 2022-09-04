Altın fiyatları canlı takip ekranı: 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek kaç TL?

Canlı altın fiyatları alış satış rakamları vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Güncel rakamları merak eden pek çok kişi bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek altın kaç TL sorusuyla kuyumculardaki güncel durumu takip ediyor. Peki, 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar? İşte anlık gram altın fiyatları canlı takip ekranı…