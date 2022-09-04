Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları canlı takip ekranı: 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek kaç TL?
Giriş Tarihi: 4.9.2022 08:24

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek kaç TL?

Canlı altın fiyatları takip ekranı bugün düğün-nişan merasimleri için hediye almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ayrıca ziynet eşyalarını bozdurmak ya da yenilerini almak isteyen vatandaşlar da bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek altın kaç TL diye araştırma yapıyor. Peki, 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve anlık alış satış rakamları.

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek kaç TL?

Canlı altın fiyatları alış satış rakamları vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Güncel rakamları merak eden pek çok kişi bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek altın kaç TL sorusuyla kuyumculardaki güncel durumu takip ediyor. Peki, 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar? İşte anlık gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

CANLI ALTIN FİYATLARI || 4 EYLÜL 2022

4 Eylül 2022 canlı ve anlık alış satış rakamları ile güncel altın fiyatları şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 918,13

SATIŞ: 950,76

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.744,00

SATIŞ: 6.817,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.732,00

SATIŞ: 6.834,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.711,93

SATIŞ: 1.713,56

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.572,00

SATIŞ: 6.644,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.286,00

SATIŞ: 3.333,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.648,00

SATIŞ: 1.666,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.001,73

SATIŞ: 1.002,68

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları canlı takip ekranı: 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA