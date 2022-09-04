Altın fiyatları canlı takip ekranı: 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek kaç TL?

Canlı altın fiyatları alış satış rakamları vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Güncel rakamları merak eden pek çok kişi bugün 22 ayar bilezik ve çeyrek altın kaç TL sorusuyla kuyumculardaki güncel durumu takip ediyor. Peki, 4 Eylül ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar? İşte anlık gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
4 Eylül 2022 canlı ve anlık alış satış rakamları ile güncel altın fiyatları şu şekilde;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 918,13
SATIŞ: 950,76
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.744,00
SATIŞ: 6.817,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.732,00
SATIŞ: 6.834,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.711,93
SATIŞ: 1.713,56
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.572,00
SATIŞ: 6.644,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.286,00
SATIŞ: 3.333,00
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.648,00
SATIŞ: 1.666,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.001,73
SATIŞ: 1.002,68
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