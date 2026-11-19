Milli bilek güreşi sporcusu 15 yaşındaki Elif Su İltaş, Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ankara'da yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Su İltaş, 2 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi ile bilek güreşi sporuna başladı. Kısa sürede kendisini kanıtlayan İltaş, milli takıma seçilme başarısını gösterdi. Ankara şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları, okul sporlarında şampiyonluklar elde eden İltaş, en büyük başarısını da geçtiğimiz yıl elde etti. Genç sporcu, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda hem sağ hem sol kolda 1. olarak dünya şampiyonu olmayı başardı. Çalışmayı bırakmayan Elif Su, Hindistan'da düzenlenen dünya şampiyonasına da favorilerden biri olarak gitti. Elif Su, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanarak yine kürsünün zirvesinde yer aldı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Duygularını SABAH'a anlatan başarılı sporcu Elif Su, "Annem daha çok basketbol gibi branşlara gitmemi istedi. Ama ben hep bilek güreşi yapmak istedim. Kolay gibi görünüyor ama zor bir spor. Bu başarılar için aylarca çalışıyorum. Haftada en az 4 gün antrenman yapıyorum. Uyku saati, yemek düzeni çok önemli. Sadece dışarıdan görüldüğü gibi kol gücü yetmeyebiliyor. Her şeyiyle komple bir spor. Stres yönetimi önemli. Karar verme zamanı çok önemli. Beni gördükten sonra bu sporu yapmak isteyen arkadaşlarım oluyor. Onlara da bu sporu öneriyorum. Erkek sporu gibi bir algı var ama öyle değil. Bu sporu seçtiğim için hiç pişmanlık duymadım" dedi.