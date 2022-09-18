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Giriş Tarihi: 18.9.2022 14:38 Son Güncelleme: 18.9.2022 14:44

Altın Koza Film Festivali’nde HKÜ’ye Özel Ödül

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Nihat Vuran, yönetmenliğini yaptığı "Salto-Mortale (Ölüm Taklası)" adlı kısa filmiyle, 29’uncu Adana Altın Koza Film Festivali’nde 'Ulusal Öğrenci Filmleri' kategorisi kapsamında; “Özer Kızıltan Jüri Özel Ödülüne” layık görüldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Altın Koza Film Festivali’nde HKÜ’ye Özel Ödül

Bir tiyatroda Franz Kafka sevgisi sebebiyle işlenen cinayetlerin konu edindiği Salto-Mortale filminin yazarı ve proje danışmanı HKÜ İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek, 29'uncu Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda Özer Kızıltan Jüri Özel Ödülüne layık görüldükleri için mutlu olduklarını söyledi. Telek, filmin yönetmeni Nihat Vuran başta olmak üzere, oyuncu kadrosunda yer alan Öğr. Gör. Mehmet Fatih Eminoğlu, Halil İbrahim Yılmaz, Nermin Sargut, Ali Cem Taş ile filmin kurgusunu gerçekleştiren Araş. Gör. Ufuk Gürbüzdal, görüntü yönetmeni Emre Pekçakır ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Salto-Mortale filminin birçok İletişim Fakültesi arasından sıyrılarak ödül almasının çok önemli olduğunun altını çizen HKÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan, bu başarının tüm öğrencilerine örnek olmasını umut ettiğini belirtti.

Ödülünü Özer Kızıltan'ın ablası Rahime Kızıltan Çağırankaya'nın elinden alan Nihat Vuran, çalışmalarını her zaman destekleyen ve üzerinde emeği olan tüm hocalarına teşekkür etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, kültür ve sanat etkinliklerine de büyük önem verdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Elde edilen başarıdan dolayı gururluyuz. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönlerden de zenginleşmelerine büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin bu tür etkinliklerinde de daima yanlarındayız. Bugüne kadar öğrencilerimize gereken desteği verdik. Bundan sonra da desteklerimiz, artarak devam edecektir" dedi.

İletişim Fakültesi olarak sanatın bir çok alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ve bu bağlamda Türkiye'nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin geçen yıl altıncısını gerçekleştirdiklerini belirten HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Altın Baklava Film Festivaline yurt içi katılımlarla başladık. Her geçen gün festivalimiz daha da büyüdü ve dünyanın birçok ülkesinde ses getirmeye başladı. Altıncısını geçen yıl düzenlenen festivalimiz 98 ülkeden 1368 filmin katıldığı büyük bir organizasyon ile gerçekleşti. Her alanda kendisine yüksek hedefler belirleyen üniversitemiz, sinema alanında da aynı yaklaşımı sergilemekte ve çıtasını her yıl daha da yükseltmektedir. Öğrencilerimizden Nihat Vuran'ın yönetmenliğini yaptığı, fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Deniz Telek'in yazarı ve proje danışmanı olduğu Salto-Mortale filminin başarısı bizleri gururlandırdı. Bu güzel haber dolayısıyla hem öğrencimiz Nihat Vuran'ın hem de projede emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

ÖLÜM TAKLASI / SALTO MORTALE

2022 / Kurmaca / Renkli / Türkiye
Yönetmen: Nihat Vuran
Yazan: Deniz Telek
Görüntü Yönetmeni: Emre Pekçakır
Oyuncular: Halil İbrahim Yılmaz, Nermin Sargut, Mehmet Fatih Eminoğlu, Ali Cem Taş
Kurgu: Ufuk Gürbüzdal, Nihat Vuran
Müzik: Stok
Yapımcı: Nihat Vuran
Özet: Bir tiyatroda Franz Kafka sevgisi sebebiyle işlenen cinayetler.

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Altın Koza Film Festivali’nde HKÜ’ye Özel Ödül
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