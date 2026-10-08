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Giriş Tarihi: 8.10.2026

'Altın Nöron Ödülü' Türk beyin cerrahına

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’Altın Nöron Ödülü’ Türk beyin cerrahına
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Türk beyin cerrahisi, uluslararası alanda iki önemli başarıya imza attı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi tarafından Golden Neuron Award (Altın Nöron Ödülü) ile ödüllendirildi. Türk beyin cerrahisi adına bir diğer önemli gelişme de Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi'nin yönetiminde gerçekleşti. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Özduman, Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi Genel Sekreteri seçildi. Beyin cerrahisi alanında uluslararası düzeyde önemli bir bilimsel platform olan Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi tarafından iki yılda bir verilen bu ödül, alanında öne çıkan ve beyin cerrahisinin gelişimine önemli katkılar sağlayan bilim insanlarına takdim ediliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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'Altın Nöron Ödülü' Türk beyin cerrahına
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