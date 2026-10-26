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Giriş Tarihi: 26.10.2026 22:41

Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişim merak edilirken, vatandaşlar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. Peki, 26 Ekim 2026 gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum.

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Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?
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Altın fiyatlarında yeni haftayla birlikte yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altının güncel değerleri merak edilirken Kapalı Çarşı'daki alış-satış rakamları da gündemdeki yerini koruyor. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü altın piyasasında öne çıkan fiyatlar belli oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında güncel rakamlar.

Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.260,24 TL
SATIŞ: 10.494,98 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.418,46 TL
SATIŞ: 6.419,34 TL

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Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.513,00 TL
SATIŞ: 43.174,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.206,00 TL
SATIŞ: 43.719,00 TL

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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 43.817,00 TL
SATIŞ: 44.470,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.848,34 TL
SATIŞ: 5.854,08 TL

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Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.010,15 dolar
SATIŞ: 4.010,72 dolar

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.456,36 TL
SATIŞ: 20.989,95 TL

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Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?
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