Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?

Altın fiyatlarında yeni haftayla birlikte yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altının güncel değerleri merak edilirken Kapalı Çarşı'daki alış-satış rakamları da gündemdeki yerini koruyor. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü altın piyasasında öne çıkan fiyatlar belli oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında güncel rakamlar.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.260,24 TL
SATIŞ: 10.494,98 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.418,46 TL
SATIŞ: 6.419,34 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 42.513,00 TL
SATIŞ: 43.174,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 43.206,00 TL
SATIŞ: 43.719,00 TL
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ATA ALTIN
ALIŞ: 43.817,00 TL
SATIŞ: 44.470,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.848,34 TL
SATIŞ: 5.854,08 TL
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ONS ALTIN
ALIŞ: 4.010,15 dolar
SATIŞ: 4.010,72 dolar
YARIM ALTIN
ALIŞ: 20.456,36 TL
SATIŞ: 20.989,95 TL
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