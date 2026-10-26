Altın piyasasında son tablo ortaya çıktı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL?

Altın fiyatlarında yeni haftayla birlikte yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altının güncel değerleri merak edilirken Kapalı Çarşı'daki alış-satış rakamları da gündemdeki yerini koruyor. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü altın piyasasında öne çıkan fiyatlar belli oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında güncel rakamlar.