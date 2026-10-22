Altın sandığınız takı göründüğü gibi olmayabilir! Bu ayrıntıya dikkat

Özel günlerde takılan bir yüzük, her gün kullanılan bir bileklik ya da yıllardır saklanan bir kolye… Zamanla bu takıların görünümünde değişiklikler meydana gelebiliyor. Kararmayı fark eden birçok kişi, altının sahte olabileceğini düşünüyor. Oysa takının rengindeki değişim ile gerçekliği arasında sanıldığı kadar basit bir ilişki bulunmuyor.
Altın, kimyasal açıdan oldukça dayanıklı bir metaldir. Özellikle yüksek saflıktaki altın, oksitlenmeye ve korozyona karşı direnç gösterir. Bununla birlikte günlük hayatta kullanılan altın takıların tamamı saf altından üretilmez. Takıların dayanıklılığını artırmak ve farklı renkler elde etmek amacıyla altına bakır, gümüş ve başka metaller eklenebilir.
Bu metallerin çevresel koşullarla etkileşime girmesi, takının yüzeyinde renk değişimlerine neden olabilir. Ter, parfüm, krem, sabun ve temizlik ürünleri de bu süreci etkileyebilir. Özellikle takıların düzenli olarak kimyasal maddelere maruz kalması, zamanla parlaklığın azalmasına veya yüzeyde lekeler oluşmasına yol açabilir.
Altın takılarda görülen kararma, ürünün mutlaka sahte olduğunu göstermez. Özellikle 14 ve 18 ayar gibi daha düşük saflık oranına sahip altınlarda bulunan diğer metaller, çevresel etkenlerden daha fazla etkilenebilir.
Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Yüksek saflıktaki altının kendisi kolay kolay kararmaz. Takının üzerinde belirgin siyah lekeler, yeşilimsi izler veya farklı renklerde bölgeler oluşuyorsa bunun nedeni kullanılan alaşım, yüzeyde biriken maddeler, kaplama ya da takının başka bileşenleri olabilir.
Bu nedenle yalnızca rengine bakarak altının gerçek veya sahte olduğuna karar vermek doğru değildir.
1. Ter ve cilt yapısı
Terin içeriği, cildin asitliği ve ciltte biriken maddeler takıların yüzeyini etkileyebilir. Özellikle sıcak havalarda ve yoğun fiziksel aktivite sırasında takıların daha sık temizlenmesi gerekebilir.
2. Parfüm ve kozmetik ürünler
Parfüm, saç spreyi, krem ve bazı makyaj ürünleri takıların yüzeyinde kalıntı bırakabilir. Bu kalıntılar altının parlak görünümünü azaltabilir ve renk değişimi izlenimi oluşturabilir.
3. Altının ayarı ve alaşımındaki metaller
Altın takıların üretiminde kullanılan bakır ve gümüş gibi metaller, ürünün rengini ve dayanıklılığını etkiler. Alaşımın yapısına bağlı olarak yüzeyde zamanla farklılaşmalar görülebilir.
4. Kaplamanın aşınması
Beyaz altın gibi bazı takılarda görünümü güçlendirmek amacıyla rodyum kaplama kullanılabilir. Bu kaplama zamanla aşındığında alttaki metalin rengi daha belirgin hale gelebilir. Böyle bir durumda takı sarımsı veya farklı tonlarda görünebilir.
Altının gerçekliğini yalnızca kararma, renk değişimi veya parlaklık üzerinden belirlemek mümkün değildir. Takının üzerinde bulunan ayar damgası, ürün hakkında fikir verebilir ancak tek başına kesin kanıt sayılmaz.
Mıknatısla kontrol gibi evde uygulanan yöntemler de kesin sonuç vermez. Bazı takıların kilit ve bağlantı parçalarında farklı metaller bulunabilir. Ayrıca altın olmayan bazı metaller de mıknatısa tepki vermeyebilir.
En güvenilir yaklaşım, takının bir kuyumcu tarafından incelenmesi ve gerektiğinde uygun cihazlarla ayar testinin yapılmasıdır. Özellikle değerli bir takıda evde asit, çamaşır suyu veya aşındırıcı maddeler kullanmak ürüne zarar verebilir.
Altın takılarda hafif kir ve kalıntıları gidermek için ılık su, az miktarda yumuşak sabun ve yumuşak bir bez kullanılabilir. Takı, temizlik sonrasında iyice durulanmalı ve yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.
Bununla birlikte taşlı, incili, kaplamalı veya antika takılarda farklı temizlik ihtiyaçları bulunabilir. Bu tür ürünlerde uygulama öncesinde bir uzmana danışılması daha doğru olur. Sert fırçalar, aşındırıcı temizlik tozları ve yoğun kimyasallar takının yüzeyine zarar verebilir.
Altın takıların parlaklığını korumak için parfüm ve krem uygulamasından sonra takılması, duş ve temizlik sırasında çıkarılması ve kullanılmadığında kuru bir yerde saklanması da yararlı olabilir.
Sonuç olarak, altın takılardaki kararma her zaman sahtelik belirtisi değildir. Alaşımın yapısı, kozmetik ürünler, yüzey kalıntıları ve kaplamanın aşınması renk değişimine yol açabilir. Takının gerçekliğinden şüphe duyuluyorsa yalnızca görünümüne dayanmak yerine profesyonel kontrol yaptırılması gerekir.