Altın sandığınız takı göründüğü gibi olmayabilir! Bu ayrıntıya dikkat

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Yüksek saflıktaki altının kendisi kolay kolay kararmaz. Takının üzerinde belirgin siyah lekeler, yeşilimsi izler veya farklı renklerde bölgeler oluşuyorsa bunun nedeni kullanılan alaşım, yüzeyde biriken maddeler, kaplama ya da takının başka bileşenleri olabilir.

Bu nedenle yalnızca rengine bakarak altının gerçek veya sahte olduğuna karar vermek doğru değildir.