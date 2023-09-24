Haberler Yaşam Haberleri Altıntaş’ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.9.2023 18:27 Son Güncelleme: 24.9.2023 18:45

Altıntaş’ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 18 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Remzi Güç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Altıntaş’ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan 49 yaşındaki Remzi Güç, 6 Eylül 2023 günü Dörtyol Kavşağı'nda bisikleti ile beraber seyir halindeyken plakalı belirtilmeyen Nadir E. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak Kütahya Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Remzi Güç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Remzi Güç'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Altıntaş Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
İlçede sevilen bir kişi olan Remzi Güç'ü hastanede tedavi gördüğü sırada çok sayıda kişi ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunmuştu.

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Altıntaş’ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
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