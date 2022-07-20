Alzheimer hastasının mirası paylaşılamadı: Evlatlık kızı ve kiracısı kapıştı! Bankada milyonları var!

Yalova'da oturan Emine ve Hüseyin Çağlayan çiftinin kızları Güner Çağlayan hiç evlenmedi. Babasından kalan apartman, ev ile bankada bulunan yüklü miktarda para ile geçimini sağlayan Güner Çağlayan, 36 yıl önce henüz bir aylık iken evlat edindiği kız çocuğuna 'Dilek' adını verdi. Yaklaşık 5 yıl önce çalışmak üzere İstanbul'a giden Dilek Çağlayan, annesi tarafından 2019 yılında Aile Mahkemesi'ne açılan 'Evlatlık ile ilişkisinin kaldırılması' davası sonucu şoke oldu. Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda mahkeme, davanın reddine karar verdi. Dilek Çağlayan, Yalova'da yaşayan ve kendilerini tanıyan arkadaşlarının telefon ile haber vermeleri sonucu, apartmanlarının alt katındaki dükkanlarında bulunan kiracıları Elif B.'nin, annesi tarafından vasi tayin edildiğini, annesinin öldükten sonra tüm servetini kendisine vermesi koşuluyla aralarında, 'Ölünceye kadar bakma sözleşmesi' yaptıklarını ve annesinin halen Elif B. ve ailesinin yanında kaldığını öğrendi.