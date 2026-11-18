Uzun yıllar güvenlik endişeleriyle anılan ancak kararlı operasyonlarla terörden tamamen arındırılarak yeniden huzur ve güven iklimine kavuşan Amanos Dağları, artık doğaseverlerin buluşma noktası haline geldi. Bu güven ortamının meyvelerinden biri olarak Osmaniye'de, Amanos Dağları eteklerinde sezonun son sonbahar yürüyüşü yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından "Şehrimizi tanıyalım, doğal güzelliklerimizi yaşayalım" sloganıyla düzenlenen "Mağara Önü Doğa Yürüyüşü" etkinliği, bölgenin gizli kalmış güzelliklerini keşfetmek isteyen vatandaşları doğayla buluşturdu. Geçmişte terör gölgesi nedeniyle ayak basılamayan bu eşsiz coğrafyada, doğaseverler sonbaharın büyüleyici renkleri eşliğinde yaklaşık 5 saat boyunca güvenle yürüdü.

Kolay parkurda gerçekleşen yürüyüşte katılımcılar temiz havanın tadını çıkarırken, bol bol fotoğraf çekerek unutulmaz anılar biriktirdi. Belediye tarafından kumanya ikramının da yapıldığı etkinlikte, doğanın korunması ve çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi. Sağlanan huzur ortamının yarattığı coşkuyla katılımcılar, zaman zaman müzik eşliğinde halaylar çekerek bol oksijenin ve özgürce doğada olmanın keyfini doyasıya yaşadı.