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Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:25

Amasya’da 2 cinayet şüphelisi gizlendikleri evde yakalandı!

Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 şüpheli, düzenlene operasyonla gizlendikleri evde kıskıvrak yakalandı. Öte yandan evde yapılan aramalarda 107 uyuşturucu madde ele geçirildi.

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AA AA
Amasya’da 2 cinayet şüphelisi gizlendikleri evde yakalandı!
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Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında haklarında İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan arama kararı bulunan B.A. ve E.G'nin kentte bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada 107 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve E.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

#AMASYA #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Amasya’da 2 cinayet şüphelisi gizlendikleri evde yakalandı!
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