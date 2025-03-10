Amasya’da hafif ticari araç takla attı! 1 ölü 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesine bağlı Badal Tüneli mevkinde meydana geldi. Çorum'un Osmancık İlçesinden Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesi istikametine hareket halinde olan R. Ç idaresindeki hafif ticari araç, kontrol çıkarak Çorum Amasya sınırında bulunan badal tüneli girişindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yol kenarındaki toprak alanda ters döndü. Araçta yolcu olarak bulunan C.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbarla olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden C.Ç'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya karışan aracın arka tarafında bulunan "Hızdan zevk alan hastaneden sevk alır" yazısı ise dikkat çekti.