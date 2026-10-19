Amasya’da minibüs dere yatağına uçtu: 9 yaralı

Amasya'da sabah saatlerinde yaşanan ve 9 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tarihi Çağlayan Köprüsü yakınlarında Çağlayan Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, kent merkezindeki tarihi Çağlayan Köprüsü yakınlarında Çağlayan Caddesi'nde meydana geldi. F.A. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak dereye devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüsün dere yatağına uçtuğu o anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün yoldan çıkarak hızla dere yatağına doğru devrildiği anlar yer alıyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.