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Giriş Tarihi: 1.10.2023

Amasya’da otobüs devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

İzmir’den Tokat’a giden otobüs su kanalına çarparak devrildi. Kazada 6 yolcu hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Fren izi bulunmaması, sürücünün uyumuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi

SERKAN ATICI
Amasya’da otobüs devrildi: 6 ölü, 35 yaralı
İzmir'den Tokat'a giden, Kemal Öz'ün kullandığı Erova firmasına ait otobüs, dün sabah 06.45 sıralarında, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çayırözü Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarpıp devrildi. Hurdaya dönen otobüsteki yolculardan Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Durmuş Uysal (45) olay yerinde öldü. Aralarında, Aydın Sökeli şehit babası Ali Çelik'in de bulunduğu 35 kişi ise yaralandı. Çelik'in iyi olduğu, bazı yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenilirken, ayakta tedavi edilen 2 yaralı taburcu edildi.



FREN İZİ YOK, ŞOFÖR UYUDU MU?
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza yerinde incelemede bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yoldan çıkan otobüsün devrilene kadar 100- 150 metre daha yol kat ettikten sonra kanala çarparak yan yattığını tahmin ettiklerini belirterek, olay yerinde hiç fren izi bulunmadığına dikkat çekti. Kazanın, sürücünün direksiyonda uyuyakalması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KAZA ANINI ANLATTILAR
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan Kadir Aslan, "Gözlerim dalmıştı. O arada otobüsün yan yattığını gördüm. Başka bir şey hatırlamıyorum" derken, Sadık Demirci ise "Uykudaydım, bir anda 'Allah' diye bir ses duydum, gözümü açtım. O sırada çığlıkları duydum. Otobüs yan yattı. Ben biraz asılı kaldım, sonra çarptım. Kalktıktan sonra kendimi başka bir yerde buldum. İnsanlar can havliyle birbirlerini kurtarmaya çalışıyordu" dedi.

Serkan ATICI / SABAH

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Amasya’da otobüs devrildi: 6 ölü, 35 yaralı
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